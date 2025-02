United resiste com um a menos e vence Ipswich no Inglês

O Manchester United (14ª) sobreviveu aos seus próprios erros defensivos e a uma inferioridade numérica para derrotar o Ipswich (18º) por 3 a 2 nesta quarta-feira (26), em Old Trafford, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês.

Jaden Philogene abriu o placar para o Ipswich aos quatro minutos, mas o United chegou ao empate com um gol contra de Sam Morsy (22') e conseguiu a virada com Matthijs De Light (26').

A expulsão de Patrick Dorgu no final do primeiro tempo (43') por uma falta dura complicou a equipe do técnico Rúben Amorim, que ficou em situação ainda mais difícil quando Philogene fez o segundo do Ipswich nos acréscimos da primeira etapa (45'+2).

Já com dez jogadores na linha, o Manchester United voltou a ficar à frente no placar logo na volta do intervalo, quando Harry Maguire desviou de cabeça uma cobrança de escanteio de Bruno Fernandes (48').

Durante todo o segundo tempo, o Ipswich não conseguiu aproveitar a superioridade numérica e o United segurou o resultado para ficar com os três pontos.