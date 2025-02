Trump diz que tarifas sobre produtos europeus serão de 25%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (26) que as tarifas sobre os produtos da União Europeia serão de 25%.

O presidente repetiu as queixas contra a União Europeia (UE), que, segundo ele, "não aceita" os carros ou produtos agrícolas americanos. "Aproveitam-se de nós de uma maneira diferente" do Canadá ou do México, acrescentou.