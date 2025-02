Trump anuncia fim de licença que permite que Chevron opere na Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (26) que revogará as "concessões" concedidas por seu antecessor, Joe Biden, à Venezuela em 26 de novembro de 2022, quando a petrolífera Chevron foi novamente autorizada a operar no país caribenho.

Ela se referiu não apenas a González Urrutia, mas também a María Corina Machado, ambos vivendo na clandestinidade. Esta última participaria ainda nesta quarta-feira de um podcast com Donald Trump Jr., filho do presidente americano.

A reação de Caracas não demorou: "Rejeitamos categoricamente esse tipo de ação, solicitada publicamente pela oposição extremista e fracassada do país", afirmou a vice-presidente e ministra de Hidrocarbonetos, Delcy Rodríguez, em um comunicado.

O republicano também acusou o governo chavista de não repatriar imigrantes venezuelanos em situação irregular no ritmo "que haviam acordado".

- "Prejudicial e inexplicável" -

A decisão de Trump, que Rodríguez classificou como "prejudicial e inexplicável", pode representar um grande golpe para Maduro.

"Uma revogação das licenças tem um impacto macroeconômico significativo, especialmente no fluxo de receita e, portanto, na expectativa de câmbio, que se deteriora, e na inflação, mais do que no crescimento", explicou à AFP o economista venezuelano Asdrúbal Oliveros.