Taiwan detecta 45 aviões chineses perto de seu território, um recorde este ano

Ontem, esta ilha de governo democrático mobilizou suas forças após o anúncio de manobras militares "com fogo real" da China ao sul de seu território.

Entre as 6h da manhã de quarta-feira e a mesma hora desta quinta, as defesas taiwanesas detectaram 45 aviões e 14 barcos do Exército chinês nos arredores da ilha, afirmou o ministério.