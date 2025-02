Seca faz rei do Marrocos pedir que cordeiros não sejam sacrificados

O rei do Marrrocos, Mohammed VI, pediu à população do país que não sacrifique nenhum cordeiro na festa do Eid Al-Adha, em junho, devido à redução dos rebanhos causada pela seca.

"Nosso país enfrenta desafios climáticos e econômicos que têm como consequência uma redução importante do gado", destacou o rei, em discurso lido nesta quarta-feira (26) pelo ministro de Assuntos Religiosos.