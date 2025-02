Petrobras tem forte queda do lucro líquido em 2024

No quarto trimestre, a empresa registrou um resultado líquido negativo de R$ 17 bilhões, devido, sobretudo, ao impacto da desvalorização do real frente ao dólar nos últimos meses de 2024.

A Petrobras citou o contexto externo adverso, com uma queda de 2% no preço do Brent e de 39% nas margens do diesel. No começo deste mês, ela havia reportado uma queda de 3% nos volumes de produção de petróleo em 2024 em relação ao ano anterior.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pressionou recentemente por um avanço na perfuração na Margem Equatorial, cujas potenciais reservas são estimadas em 10 bilhões de barris de petróleo. O país somou 15,9 bilhões de barris em reservas provadas em 2023.

O megaprojeto petrolífero, que aguarda uma licença ambiental, é criticado por conservacionistas, enquanto o país se prepara para sediar a reunião de cúpula do clima COP30 em novembro, na cidade de Belém.