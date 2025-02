Novo partido de esquerda "antiwoke" fracassa na eleição alemã

Criado em 2024 pela deputada Sahra Wagenknecht para atrair tanto eleitores de esquerda quanto de ultradireita, BSW ficou pouco abaixo da cláusula de barreira e não poderá formar bancada no Parlamento.Após horas de suspense, a contagem de votos nas eleições na Alemanha indicou que a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW, na sigla em alemão), uma legenda populista de esquerda formada em 2024, não conseguiu superar a cláusula de barreira de 5% para entrar no Parlamento alemão (Bundestag). A derrota foi por pouco: o partido conquistou 4,972% dos votos de legenda, ficando abaixo da cláusula de barreira por meros 13 mil votos de legenda. A BSW também não elegeu nenhum deputado por voto direto – pelo menos três teriam sido suficientes para contornar a cláusula de 5%. Assim, a legenda, que leva o nome da sua fundadora, não deverá contar com uma bancada de deputados na próxima legislatura do Bundestag. “É uma derrota, mas não o fim da BSW”, disse Wagenknecht, antes mesmo de o resultado final ser divulgado. O desempenho da BSW neste domingo era observado com particular atenção pelo bloco conservador formado pela União Democrata-Cristã (CDU) e o braço bávaro da legenda, a União Social Cristã (CSU), que combinadas, terminaram em primeiro lugar na disputa nacional, com de 28,6% dos votos totais. Isso porque uma eventual entrada da BSW poderia ter ajudado a pulverizar ainda mais a formação da próxima legislatura, tirando espaço de outros partidos que já haviam superado a barreira dos 5%. Caso a BSW tivesse superado a cláusula, cálculos apontavam que o bloco CDU/CSU, liderado por Friedrich Merz, poderia se deparar com um cenário mais complicado para buscar uma aliança com seus rivais do Partido Social-Democrata (SPD), que terminaram em terceiro na disputa, e assim assegurar mais da metade das 630 cadeiras do Bundestag. No entanto, o fracasso da BSW deve agora ser encarado como alívio entre o bloco CDU/CSU. Trajetória da BSW Essa foi a primeira eleição federal alemã que contou com a participação da BSW, formada no ano passado a partir de uma dissidência da legenda A Esquerda (Die Linke). Anteriormente, o novo partido, já havia obtido resultados significativos nas eleições europeias de 2024 e um trio de eleições estaduais no leste alemão no mesmo ano. Antes de lançar a BSW, Wagenknecht era uma figura proeminente da legenda A Esquerda, formada em 2007 em parte por remanescentes do antigo partido comunista da Alemanha Oriental e uma ala mais à esquerda que se separou do Partido Social-Democrata (SPD). Nascida na antiga Alemanha Oriental, de uma mãe alemã e um pai iraniano, Wagenknecht, de 55 anos, havia sido justamente uma das fundadoras do partido A Esquerda, ao lado do seu atual marido, o ex-ministro Oskar Lafontaine, outro político conhecido por posições heterodoxas e pela dissidência partidária, e que rompeu com o SPD. No entanto, Wagenknecht vivia às turras com seus antigos correligionários por causa da sua oposição à imigração ilegal e ao "identitarismo". Ao deixar a legenda em 2024, Wagenknecht levou outros nove deputados consigo, abrindo uma crise existencial no seu velho partido. Ao estrear em 2024 nas eleições europeias e três pleitos estaduais na Alemanha, a BSW se apresentou para o eleitorado com uma agenda heterodoxa: esquerdista em assuntos econômicos, porém mais próxima da ultradireita em questões como imigração e diversidade, além de defender uma reaproximação com a Rússia. Wagenknecht deixou claro desejo de tentar atrair eleitores da classe trabalhadora que debandaram para o partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) nos últimos anos. Em discursos, Wagenknecht fez tanto críticas ao que chamou de "esquerdistas de estilo de vida” quanto ao desmonte do estado de bem-estar social. Inicialmente, o partido obteve sucessos significativos: 6,1% nas eleições europeias e formou bancadas estaduais na Saxônia, Turíngia e Brandemburgo – passando a integrar coalizões de governo nos dois últimos como parceiro menor. Analistas chegaram a apontar que a nova legenda poderia acabar tomando quase todo o espaço do partido A Esquerda e pesquisas no final do ano passado sugeriram isso, apontando que a BSW poderia conquistar até 8% do eleitorado, e empurrar seus antigos colegas para baixo da cláusula de barreira de 5%. No entanto, conforme a campanha avançou, a BSW foi perdendo fôlego, especialmente após A Esquerda reagir graças a vídeos virais e sua oposição aberta contra a AfD. Wagenknecht reagiu ao declínio das intenções de voto para seu partido acusando a imprensa de boicotar sua campanha – embora levantamentos apontem que ela foi uma das políticas que mais apareceu em canais de TV públicos durante o ciclo eleitoral. Para piorar o quadro para a BSW, o partido também acabou sendo superado na eleição federal pelos seus antigos colegas do partido A Esquerda nesta eleição, que conseguiram superar confortavelmente a cláusula de barreira de 5% ao conquistarem 8,8% dos votos de legenda e elegerem seis deputados por voto direto. Autor: Jean-Philip Struck