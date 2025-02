Multitudinário festival hindu de Kumbh Mela chega ao fim

O festival de Kumbh Mela termina nesta quarta-feira(26) com as últimas cerimônias rituais de banho no rio, após seis semanas de celebrações que, segundo os organizadores, atraíram centenas de milhões de devotos.

Apesar de dois tumultos que deixaram dezenas de mortos, o festival na cidade de Prayagraj, norte da Índia, foi considerado um sucesso pelo partido nacionalista hindu do primeiro-ministro Narendra Modi, que cultivou uma imagem de líder do renascimento e da prosperidade.