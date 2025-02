Mãe de opositor egípcio está 'em risco de morte' após greve de fome em Londres, diz médico

A mãe do opositor egípcio-britânico Alaa Abdel Fatah está em "alto risco de morte" após 150 dias de greve de fome em Londres para exigir a libertação de seu filho de uma prisão no Cairo, disse seu médico nesta quarta-feira (26).

"Seu estado agora é extremamente crítico", com "hipoglicemia grave" representando "perigo imediato à sua vida" e um "alto risco de morte súbita se ela continuar" sua greve de fome, disse o médico que trata Laila Soueif no Guy's and St Thomas' Hospital, em Londres, em uma carta divulgada por sua família nesta quarta-feira.