Lula demite Nísia Trindade e anuncia Padilha para o Ministério da Saúde

Primeira mulher a chefiar a pasta, Nísia deixa o cargo após pressão de parlamentares. Movimento abre caminho para uma reforma ministerial e acontece em meio à queda de popularidade do presidente.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu nesta terça-feira (25/02) a ministra da Saúde, Nísia Trindade. Ela será substituída por Alexandre Padilha, atual ministro das Relações Institucionais. Nísia foi informada da decisão por Lula horas antes do anúncio oficial da troca na Esplanada, segundo informou a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom). Mais cedo, o presidente esteve ao lado da ex-ministra para divulgar um acordo para a produção nacional de vacina de dose única contra a dengue. "O presidente agradeceu à ministra pelo trabalho e dedicação à frente do ministério", disse a nota da Secom. A posse de Padilha, que atualmente cuida da articulação política do governo com o Congresso, está marcada para o dia 6 de março. O petista é médico e já ocupou o cargo durante o governo Dilma. Esta é a oitava troca na Esplanada feita por Lula desde o início de seu terceiro mandato. Demissão dá largada para reforma ministerial A demissão de Nísia, primeira mulher a chefiar a Saúde no Brasil, abre caminho para uma nova reforma ministerial preparada pelo Palácio do Planalto. O movimento acontece em meio à queda de popularidade do presidente e tentar melhorar sua relação com o Congresso. Nísia foi convidada a assumir a pasta após liderar a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entre 2017 e 2022, período que engloba a pandemia da covid-19. De perfil técnico, virou alvo de parlamentares que cobravam maior agilidade na liberação de verbas. A Saúde é o Ministério que concentra a maior fatia do orçamento destinado às emendas parlamentares. Sua gestão também foi criticada pelo manejo da escalada de casos de dengue em 2024, ano em que a pasta teve dificuldade em distribuir com agilidade as doses da vacina para combater a doença. Por outro lado, a ex-ministra recebia o endosso de profissionais da área da saúde e entidades do setor. No evento desta terça-feira, que aconteceu sob rumores de sua futura demissão, ela foi longamente aplaudida pelos presentes ao ser anunciada. gq (ots)