Liberdades políticas e civis registram retrocesso nas Américas, afirma Freedom House

Os direitos políticos e as liberdades civis nas Américas sofreram novamente uma "erosão" em 2024, apesar de ser uma das regiões mais livres do mundo, destacou nesta quarta-feira (26) a organização americana de promoção da democracia Freedom House.

El Salvador empatou "com o Haiti na maior queda na pontuação da região", alerta a organização, que recebe subsídios do governo dos Estados Unidos.

Em outros lugares das Américas, as crises políticas dificultaram os esforços para combater a violência do crime organizada e a falta de segurança.

A oposição venezuelana afirma que venceu as eleições de 2024 com mais de 70% dos votos.

Na Bolívia, a tensão entre o governo do presidente Luis Arce e os partidários do ex-presidente Evo Morales aumentou "com uma breve tentativa de golpe de Estado em junho".

No Equador, "a resposta militarizada do presidente Daniel Noboa ao crime organizado não conseguiu reduzir significativamente a taxa de homicídios", afirma o relatório.

"O presidente Bernardo Arévalo implementou com sucesso medidas para melhorar a transparência governamental, apesar de lutar contra a corrupção profundamente enraizada no sistema judicial do país", afirma a organização.

No restante do mundo, as liberdades políticas e civis também retrocederam no ano passado, mas dois países passaram a integrar a lista dos bons exemplos: Senegal e Butão.

O sul da Ásia se destaca com progressos em Bangladesh, Sri Lanka e a Caxemira sob administração indiana, apesar do retrocesso no conjunto da Índia.