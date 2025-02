Leipzig vence Wolfsburg (1-0) e vai às semifinais da Copa da Alemanha

Bicampeão do torneio (2022 e 2023), o Leipzig venceu graças a um pênalti convertido pelo centroavante esloveno Benjamin Sesko. Ele mesmo havia provocado a penalidade, ao fazer um cruzamento e a bola desviar na mão do zagueiro do Wolfsburg, Kilian Fischer, na grande área.

Sesko cobrou rasteiro no canto esquerdo. Ele já marcou em cada um dos três jogos da Copa da Alemanha que disputou nesta temporada.

O zagueiro David Raum lamentou em entrevista à Sky Deutschland e se solidarizou com seu parceiro de zaga e os demais companheiros: "Também sou defensor, sei como é... Às vezes o árbitro decide assim. São acasos do jogo e vamos aceitar".

O sorteio que definirá os próximos duelos acontecerá no domingo às 15h45 (horário de Brasília). As semifinais estão previstas para os dias 1º e 2 de abril. A final está marcada para o dia 24 de maio, um sábado, no Estádio Olímpico de Berlim.

No ano passado, o Bayer Leverkusen venceu o Kaiserslautern (da 2ª divisão) na decisão por 1 a 0, no final de uma temporada quase perfeita com a dobradinha Copa da Alemanha/Campeonato Alemão e apenas uma derrota em 53 jogos, na final da Liga Europa contra a Atalanta de Bérgamo (3-0).