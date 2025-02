Hamas e Israel anunciam nova troca de corpos de reféns por prisioneiros

Equipe da AFP na Cidade de Gaza com Alice Chancellor em Rishon LeZion

"Os mediadores informaram o Hamas que a troca (de reféns por prisioneiros) ocorrerá na quinta-feira", disse uma autoridade do movimento islamista palestino à AFP.

Em Israel, milhares de pessoas se reuniram na beira da estrada para acompanhar o cortejo fúnebre da refém israelense de origem argentina Shiri Bibas e seus dois filhos, que morreram em cativeiro em Gaza e se tornaram símbolos da tragédia dos reféns no país.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou o acordo de troca para quinta-feira.

Outro membro do movimento afirmou que a troca ocorreria simultaneamente.

"Estamos fazendo muito progresso. Israel está enviando uma equipe agora", disse Witkoff em um evento do Comitê Judaico Americano.

Em Washington, o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disse que representantes israelenses estavam a caminho para participar das negociações sobre a próxima fase do acordo de trégua.

Ele disse que "as negociações serão retomadas com os egípcios e os cataris em Doha ou no Cairo".

Israel ainda não confirmou se enviará uma delegação para discutir a segunda fase do cessar-fogo.

- Trégua frágil -