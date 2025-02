Guayaquil tem fevereiro mais chuvoso dos últimos cinco anos, diz prefeito

As chuvas de fevereiro foram as mais intensas em cinco anos no porto equatoriano de Guayaquil, disse o prefeito Aquiles Álvarez nesta quarta-feira (26), após 24 horas seguidas de chuvas na cidade.

O prefeito acrescentou que a cidade suportou “mais de 24 horas sem que as chuvas parassem”. As áreas mais afetadas são as rurais.

De acordo com as estações de monitoramento do Instituto de Meteorologia e Hidrologia (Inamhi), este mês é o terceiro fevereiro mais chuvoso dos últimos 45 anos em Guayaquil, uma cidade com quase três milhões de habitantes.

