Gabinete de Segurança do México viaja aos EUA para reunião com Rubio

O Gabinete de Segurança do México se reunirá nesta quinta-feira (27) em Washington com o secretário de Estado americano Marco Rubio, em meio às negociações para evitar a imposição de tarifas de 25% às exportações mexicanas, informou a presidente Claudia Sheinbaum.

"Vão se reunir amanhã [quinta-feira] em Washington com o secretário de Estado" dos Estados Unidos, explicou Sheinbaum.

Os funcionários mexicanos buscam "fechar o acordo de coordenação no âmbito de nossas soberanias", acrescentou.

O secretário de Economia, Marcelo Ebrard, também viajará a Washington para se reunir com as contrapartes americanas, informou nesta quarta sua assessoria de imprensa.

Na tarde de quinta, Ebrard manterá um encontro com Jamieson Greer, recém-confirmado como representante comercial dos Estados Unidos, e na sexta com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, com quem já conversou em Washington na semana passada.