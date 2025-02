Futuro chanceler alemão será recebido na noite desta quarta por Macron

"Merz voou para Paris a bordo de um jato da Luftwaffe", a força aérea alemã, havia revelado anteriormente o popular jornal alemão Bild, mencionando um jantar particular a convite do chefe de Estado francês.

O conservador Friedrich Merz, próximo chefe de governo da Alemanha após a vitória de seu partido nas eleições legislativas, participará nesta quarta-feira (26) de um jantar com o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou o Palácio do Eliseu.

Uma visita de rapidez incomum, apenas três dias após as eleições alemãs, e enquanto Friedrich Merz inicia as negociações com os sociais-democratas para tentar formar uma coalizão de governo.

Macron "integra muito cedo seu futuro interlocutor alemão na atual diplomacia de crise", acrescentou o jornal "Süddeutsche Zeitung".

Espera-se que os dois líderes discutam a recente visita do presidente francês a Washington e a postura a ser adotada diante do mandatário americano Donald Trump, que deu uma guinada no apoio dos EUA à Ucrânia contra a agressão russa, de acordo com esses veículos de comunicação.

Emmanuel Macron deseja relançar o mais rápido possível a parceria franco-alemã diante da aproximação acelerada entre Washington e Moscou.