Ex-esposa do cirurgião francês sabia sobre seus abusos e não disse nada, afirma irmão do médico

Marie-France, a ex-esposa do ex-cirurgião francês Joel Le Scouarnec, acusado de estuprar e agredir sexualmente 299 pacientes, “estava ciente das ações do marido e não fez nada”, disse o irmão do médico ao tribunal criminal de Vannes, no oeste da França, nesta quarta-feira (26).

Ela “poderia ter mandado prender meu irmão”, disse ele, enquanto Marie-France insistiu que nunca teve a menor suspeita das tendências pedófilas do marido, apesar de vários documentos sugerirem o contrário.