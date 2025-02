Entre a ressurreição e o desastre, Botafogo enfrenta Racing no jogo de volta da Recopa

Depois de fazer a melhor temporada de sua história no ano passado, o Botafogo parece estar desmoronando: está há dois meses sem treinador, alguns jogadores criticam o planejamento do clube carioca e perdeu dois títulos até agora em 2025. Erguer o primeiro troféu na terceira oportunidade neste início de temporada, a Recopa Sul-Americana, não é uma tarefa fácil, já que terá que reverter a desvantagem de 2 a 0 diante do Racing de Avellaneda, nesta quinta-feira (27), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Desastre", "Desorganização"... as duas palavras se repetem na imprensa brasileira e argentina para definir a situação atual do time que fez grande sucesso em 2024 ao vencer a Copa Libertadores e o Brasileirão.

O time da Estrela Solitária não tem treinador desde que o português Artur Jorge, que comandou o time nas duas conquistas, rescindiu contrato no início de janeiro para assinar com o Al-Rayyan, do Catar. Desde então, os cariocas contaram com dois técnicos interinos: Carlos Leiria, que dirigiu a equipe na derrota por 3 a 1 para o Flamengo na Supercopa do Brasil, e Cláudio Caçapa, que viu o time ser eliminado na primeira fase do Campeonato Carioca. - "É difícil que as coisas funcionem" -

O início tempestuoso pode ser explicado por uma visão polêmica do dono do time, John Textor, que considera que a temporada começará formalmente com o início do Campeonato Brasileiro, no final de março. O polêmico magnata americano tem sua atenção focada neste ano no Brasileirão, na Libertadores e no Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, no meio do ano. Mas o time alvinegro já deixou escapar dois troféus e o terceiro está por um fio, os torcedores estão decepcionados e alguns jogadores manifestaram publicamente seu desconforto com a situação.

"Os jogadores também mudaram, saíram dezesseis. Aos poucos chegam reforços, muitos ainda não podem jogar", disse recentemente o zagueiro Alexander Barboza. "Não conseguimos ter uma ideia nova e fazer o que o treinador quer. É difícil que as coisas funcionem desta forma", acrescentou, embora mais tarde tenha pedido desculpa por ter falado com a "cabeça quente". Textor continua à procura de um treinador e encontrou recusas de 'Rafa' Benítez, 'Tata' Martino e André Jardine.

Assim como aconteceu no jogo de ida, Caçapa vai comandar a equipe contra ‘La Academia’ às 21h30, campeã da Copa Sul-Americana de 2024 sob a liderança do aclamado Gustavo Costas. - Textor tenta apagar incêndio - O dono da SAF do Botafogo estará no Rio, segundo a imprensa local, para acompanhar o duelo valendo o título inédito para os dois times. E para tentar passar uma mensagem de calma diante de transtornos que vão além da ausência de um treinador.