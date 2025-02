Com gol de Endrick, Real Madrid vence Real Sociedad (1-0 ) na ida da semifinal da Copa do Rei

O Real Madrid venceu nesta quarta-feira (26) a Real Sociedad por 1 a 0, em Anoeta, no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, graças a um gol do brasileiro Endrick aos 19 minutos, e obteve uma vantagem para o duelo de volta, que será disputado no dia 1º de abril, no estádio Santiago Bernabéu.

A equipe de San Sebastián começou o jogo mais confiante, embora os 'madridistas' tenham equilibrado em seguida e criado o mesmo número de oportunidades de gol.