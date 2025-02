Chile retoma energia elétrica em 90% das residências após apagão

O Chile recuperou na madrugada desta quarta-feira (26) a energia elétrica em 90% das residências do país, afetado por um apagão em massa na maior parte do seu território, incluindo a capital Santiago, por uma suposta falha no sistema elétrico.

"Às 00H00 desta quarta-feira, 26 de fevereiro, foi recuperado o equivalente a 90% do consumo" das residências, informou o Coordenador Elétrico Nacional em um comunicado.