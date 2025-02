Bezos anuncia restrições em editoriais do jornal The Washington Post

O jornal The Washington Post deixará de publicar opiniões contrárias às "liberdades pessoais e ao livre mercado" em seus editoriais, anunciou, nesta quarta-feira (26), seu proprietário, Jeff Bezos, na mais recente intervenção do bilionário na redação deste prestigiado jornal americano.

A medida, que representa uma ruptura significativa com a norma de pluralidade nas páginas de opinião do Washington Post e da maioria dos meios de comunicação confiáveis do mundo, ocorre em um momento em que a mídia americana enfrenta crescentes ameaças à sua liberdade e acusações de parcialidade por parte do presidente Donald Trump.

Em outubro, Bezos gerou polêmica ao vetar o apoio planejado pelo jornal à vice-presidente democrata Kamala Harris para as eleições presidenciais de 2024, o que desencadeou protestos na redação e cancelamentos de assinaturas.

E em janeiro, uma premiada cartunista política do jornal, Ann Telnaes, se demitiu depois que um de seus desenhos, que mostrava Bezos ajoelhando-se para obter a aprovação de Trump, foi reprovado.