Bahia vence The Strongest (3-0) e vai à 3ª fase da Libertadores

O Bahia avançou para a terceira fase da Copa Libertadores-2025 ao vencer o The Strongest nesta terça-feira (25) por 3 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador, diante de mais de 45 mil espectadores.

Um pênalti grosseiro do zagueiro boliviano Martín Chiatti aos 38 minutos, em que não conseguiu desviar a bola em sua área, tropeçou e cometeu falta dura sobre um atacante rival, abriu caminho para a vitória do Bahia.

O uruguaio Luiano Rodríguez foi o encarregado de cobrar a penalidade máxima aos quarenta minutos, e com um chute no meia do gol abriu o placar.

Ademir, com dois gols, aos 48 e 63 minutos, garantiu a vitória do Bahia.

O Tricolor jogará agora contra o vencedor do confronto entre o uruguaio Boston River e o chileno Ñublense, que será definido nesta quarta-feira em Chillán (Chile) após a vitória da equipe uruguaia por 1 a 0 no jogo de ida.