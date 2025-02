Accidente de ônibus mata 18 pessoas na Tailândia

Um acidente de ônibus no centro da Tailândia deixou 18 mortos nesta quarta-feira, informou a polícia, que suspeita de uma falha nos freios quando o veículo descia uma colina.

O veículo transportava funcionários do governo da província de Prachin Buri, ao leste de Bangcoc. No momento do acidente, 49 pessoas estavam no ônibus.