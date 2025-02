Wall Street mostra preocupação com queda de confiança dos consumidores

A Bolsa de Valores de Nova York evoluiu sem um direcionamento claro nesta terça-feira (25) após a divulgação do índice de confiança dos consumidores nos Estados Unidos, que não atingiu as expectativas e foi recebido com pessimismo pelos investidores.

O Dow Jones, único índice a fechar no azul, subiu 0,4%, para 43.621,16 pontos. Já o índice tecnológico Nasdaq cedeu 1,4% (19.026,39) e o S&P 500, 0,5% (5.955,25).