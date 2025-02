Trump vai vender permissão de residência 'dourada' por US$ 5 milhões

"É como um 'green card', mas com um nível maior de sofisticação", ressaltou o presidente, acrescentando que o cartão dourado vai permitir que o titular acesse a longo prazo o "caminho para a cidadania".

Os oligarcas russos, a maioria dos quais foi sancionada pelos Estados Unidos desde a invasão russa à Ucrânia, poderiam solicitar participação no programa.

Com a nova permissão, "os ricos chegarão" ao país, "terão sucesso, gastarão muito dinheiro, pagarão muitos impostos e empregarão muitas pessoas", acrescentou. A venda começará daqui a duas semanas.

Existe nos Estados Unidos um programa semelhante ao anunciado hoje, o EB-5, destinado a estrangeiros que realizam investimentos de um certo valor no país. Esse programa lhes permite obter um green card de residência permanente.

Segundo Howard Lutnick, secretário de Comércio dos Estados Unidos, o governo pretende acabar com o EB-5, por estar sujeito a fraudes e representar "uma forma de obter um green card a baixo custo". "Vamos substituí-lo pelo 'cartão dourado de Trump'", explicou no Salão Oval, ao lado do presidente, que está determinado a restringir ao máximo a imigração ilegal.

Segundo o presidente americano, o "cartão dourado" permitirá "trazer para o setor de tecnologia pessoas que criam empregos, pessoas de altíssimo nível". "Acho que as empresas pagarão para trazer gente", disse. "Dessa forma, a Apple e todas essas empresas que querem que as pessoas venham trabalhar para elas poderão comprar um cartão."