Trump revoga decreto sobre venda de armas relativo a direitos humanos

Embora fosse "razoável acreditar" que Israel teria utilizado as armas de forma incompatível com o direito internacional humanitário, os Estados Unidos não chegaram a "conclusões" definitivas por insuficiência de informações, disse o relatório.

O decreto que inspirou o relatório foi revogado, segundo o Washington Post, que cita "várias" fontes próximas ao governo dos Estados Unidos e um memorando do Conselheiro de Segurança Nacional Michael Waltz.

O senador Jim Risch criticou o texto que tinha como único objetivo satisfazer "a esquerda progressista" e "envergonhar nosso aliado Israel" e que "acabou reduzindo a segurança dos Estados Unidos e seus aliados".

"A única coisa que o governo Trump faz ao revogar o NSM-20 é enviar um sinal aos aliados dos Estados Unidos de que o governo simplesmente não se importa com a forma como as armas americanas são utilizadas, não importa o quão ilegal ou imoral isso seja", disse ao Washington Post Christopher Le Mon, encarregado dos direitos humanos do Departamento de Estado no governo de Joe Biden.