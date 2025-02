Trilhos são pintados de branco em São Paulo para evitar deformação devido ao calor

A cada dia de calor intenso no Brasil, os trens ficam expostos a um novo risco: as altas temperaturas, que alcançaram um recorde em 2024, podem deformar os trilhos e causar descarrilamentos, como ocorreu na semana passada no Rio de Janeiro.

Mas uma concessionária de São Paulo acredita ter encontrado uma solução: pintar os trilhos de branco para refletir a luz solar e reduzir o calor no aço.