Tremor de magnitude 6,1 é registrado na Indonésia, segundo agência americana

As autoridades deste enorme arquipélago do sudeste asiático não informaram de imediato sobre feridos ou danos provocados pelo sismo.

A agência meteorológica indonésia estimou uma magnitude um pouco inferior (6) e descartou o risco de tsunami.

Este arquipélago está acostumado com os terremotos por sua localização no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma região de alta atividade sísmica e vulcânica que se estende do Japão ao sudeste da Ásia.

Um tremor de magnitude 6,2 em janeiro de 2021 matou mais de 100 pessoas em Sulawesi e deixou milhares de desabrigados. Em 2018, outro terremoto seguido de um tsunami causou mais de 2.200 mortes na mesma região.