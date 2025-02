Na Venezuela, é normal dirigir na contramão e na calçada; 1.955 morreram em 2024

Brunilde García, 65 anos, está milagrosamente viva. Um motorista a atropelou e a deixou caída na rua antes de ir parar no pronto-socorro de um hospital público em Caracas, onde essas cenas são cada vez mais comuns.

A Venezuela foi um dos países mais violentos do mundo, com mais de 8.500 homicídios qualificados em 2018, de acordo com dados do Ministério Público, que registrou 1.338 em 2024, cerca de 90% a menos. Os especialistas atribuem a queda à ocupação policial de favelas perigosas e à migração em massa.