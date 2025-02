Petróleo cai enfraquecido por queda da confiança dos consumidores americanos

Os preços do petróleo caíram drasticamente nesta terça-feira (25), diante do colapso da confiança dos consumidores americanos desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca e da possibilidade de que Washington suspenda as sanções contra a Rússia.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em abril, caiu 2,35%, chegando a 73,02 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), para o mesmo mês, recuou 2,50%, atingindo 68,93 dólares.