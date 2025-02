Papa Francisco 'descansou bem' durante a noite, afirma Vaticano

"O papa descansou bem, toda a noite", afirmou a Santa Sé em um breve comunicado, no 12º dia de sua hospitalização em Roma, a mais longa desde que foi eleito sumo pontífice em 2013.

"A condição clínica do Santo Padre, embora continue crítica, registrou uma leve melhora. Hoje não houve episódios de crise respiratória asmática; alguns exames laboratoriais apresentaram melhora", indicou a Santa Sé em um comunicado publicado na segunda-feira à noite.

O estado de saúde do líder da Igreja Católica, hospitalizado desde 14 de fevereiro, piorou no sábado com "um ataque asmático prolongado que exigiu oxigênio de alto fluxo", e problemas hematológicos que exigiram "a administração de uma transfusão de sangue".

