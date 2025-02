ONU alerta sobre última chance para solução de dois Estados no conflito palestino

As transformações em andamento no Oriente Médio representam o que pode ser a "última chance" para uma solução de dois Estados, um israelense e um palestino, disse uma autoridade da ONU nesta terça-feira (25), alertando em particular contra os pedidos de anexação da Cisjordânia ocupada.

"O Oriente Médio está passando por uma rápida transformação, cuja escala e impacto são incertos, mas que representa uma oportunidade histórica", disse ao Conselho de Segurança a enviada da ONU para o processo de paz na região, Sigrid Kaag.