Moscou vê um grande potencial de cooperação com EUA sobre minerais

O Kremlin disse, nesta terça-feira(25), que vê "um potencial bastante amplo" de cooperação com os Estados Unidos para explorar as grandes reservas de minerais estratégicos da Rússia, após Vladimir Putin convidar Washington a investir no setor.

"Os americanos precisam de terras raras. Temos muitas delas", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em uma entrevista coletiva assistida pela AFP. "Há muito potencial aqui", acrescentou.