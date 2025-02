'Levando em conta o calendário, estamos indo muito bem', diz Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou nesta terça-feira (25) que sua equipe está fazendo um bom trabalho apesar do calendário apertado da temporada.

"Levando em conta o calendário absurdo que temos, estamos indo muito bem. Todas as equipes que brigam, estamos indo muito bem", disse Ancelotti em entrevista coletiva na véspera do jogo de ida da semifinal da Copa do Rei contra a a Real Sociedad.