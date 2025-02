Irã descarta 'negociação direta' com EUA sobre tema nuclear

O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, descartou nesta terça-feira(25) qualquer "negociação direta" com Estados Unidos em um contexto de "pressão máxima" do presidente americano, Donald Trump, sobre o programa nuclear do Irã.

Donald Trump iniciou uma política chamada de "pressão máxima" sobre o Irã durante seu primeiro mandato (2017-2021), com o restabelecimento de sanções para enfraquecer economicamente o país e isolá-lo internacionalmente.