Inter de Milão vence Lazio (2-0) e vai às semifinais da Copa da Itália

A Inter de Milão venceu a Lazio por 2 a 0 e se classificou para as semifinais da Copa da Itália nesta terça-feira (25), em San Siro, quatro dias antes do duelo no topo da tabela do campeonato italiano, contra o Napoli.

Afetada por lesões, a Inter, atual líder da Serie A, abriu o placar por meio do atacante austríaco Marko Arnautovic, autor do primeiro gol com um chute perfeito de 25 metros de distância aos 39 minutos.