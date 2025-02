Guardiola diz que reconstruir o Manchester City não é o maior desafio de sua carreira

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, declarou nesta terça-feira (25) que a reconstrução de sua equipe, em crise nesta temporada, "não é o maior desafio" que já teve que encarar em sua carreira.

Em uma má fase inédita, os 'Citizens' foram eliminados da Liga dos Campeões, da Copa da Liga Inglesa e está na quarta colocação no Campeonato Inglês, a 20 pontos do líder Liverpool, que o derrotou por 2 a 0 no último domingo, no Etihad Stadium.