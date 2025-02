Ex-presidente Dilma Rousseff está internada em Xangai

A ex-presidente Dilma Rousseff, atual mandatária do banco do Brics, está internada em um hospital da cidade de Xangai, no leste da China, devido a uma inflamação no nervo responsável pelo equilíbrio, informou, nesta terça-feira (25), sua equipe.

Dilma, de 77 anos, "responde bem ao tratamento" e "deve receber alta nos próximos dias", indicaram seus assessores em uma nota enviada à AFP.