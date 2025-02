Enchentes no sudoeste do Afeganistão deixam ao menos 29 mortos

Vinte e nove pessoas morreram em enchentes e tempestades de granizo em duas províncias do sudoeste do Afeganistão, disseram as autoridades locais nesta terça-feira (25).

Na região de Farah, na fronteira com o Irã, "21 pessoas morreram e seis ficaram feridas em tempestades de granizo", disse Mohamed Israel Sayar, chefe do departamento provincial de gerenciamento de desastres, em um comunicado.