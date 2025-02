Coquetéis inspirados no México vão ser servidos na noite do Oscar

Enquanto aumentam as especulações sobre os possíveis premiados na cerimônia do Oscar, outro mistério foi revelado: o cardápio que será degustado pela nata de Hollywood em sua noite mais importante.

Inspirada nos sabores do México e no glamour de Hollywood, a marca de tequila Don Julio vai servir no próximo domingo cinco coquetéis criados especialmente para a Governor's Ball, como é conhecida a festa que acontece no coração de Hollywood após a entrega das estatuetas.