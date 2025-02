Começa julgamento por assassinato de criança em crime de ódio ligado à guerra Israel-Hamas

O júri foi reunido em um tribunal do Condado de Will na segunda-feira e o julgamento deve durar uma semana.

Na época em que o crime foi cometido, o gabinete do xerife de Will informou que as vítimas foram alvos do ataque "porque eram muçulmanas e devido ao conflito em andamento no Oriente Médio envolvendo o Hamas e os israelenses".

Czuba, que era o locador da residência onde morava a família muçulmana, supostamente esfaqueou o menino 26 vezes.