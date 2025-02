China se distancia da ideia de EUA e Rússia de reduzir gastos militares

O presidente americano, Donald Trump, sugeriu há alguns dias que as três maiores potências militares mundiais deveriam reduzir pela metade os gastos em Defesa. Ele disse que pretende falar sobre o tema com Moscou e Pequim após o fim dos conflitos na Ucrânia e em Gaza.

"A China sempre esteve comprometida com o desenvolvimento pacífico. Os gastos em Defesa, limitados, são absolutamente necessários para proteger a soberania, segurança e seus interesses relacionados ao desenvolvimento, assim como a paz no mundo", declarou o porta-voz em uma entrevista coletiva.

Questionado nesta terça-feira sobre as declarações do presidente russo, um porta-voz da diplomacia chinesa, Lin Jian, evitou uma resposta direta.

Por sua vez, os Estados Unidos continuam sendo de longe o país com o maior orçamento de Defesa do planeta.

Em 2024, o orçamento americano de defesa alcançou 968 bilhões de dólares (5,8 trilhões de reais), à frente da China (US$ 235 bilhões, R$ 1,4 trilhão) e da Rússia (US$ 145,9 bilhões, R$ 881 bilhões), segundo dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS, na sigla em inglês), uma instituição com sede em Londres.

