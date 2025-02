Chelsea se reencontra com a vitória; Crystal Palace vence Aston Villa

O Chelsea encerrou uma sequência de maus resultados ao vencer com tranquilidade o lanterna Southampton por 4 a 0, subindo para a quarta colocação da Premier League nesta terça-feira (25), pela 27ª rodada. Os 'Blues' contam com dois pontos a mais que Manchester City e Newcastle, embora os 'Citizens' e 'Magpies' tenham disputado um jogo a menos.

Mas o grande perdedor do dia foi o Aston Villa, do técnico espanhol Unai Emery, que, também em Londres, desmoronou diante do Crystal Palace com uma goleada de 4 a 1 e está a quatro pontos do Chelsea.

A vitória em Stamford Bridge contra o último colocado era possível, mas as três derrotas consecutivas anteriores (duas no campeonato inglês e uma na Copa da Inglaterra) fizeram com que surgissem faixas de protesto no estádio dos 'Blues'. O atacante francês Christopher Nkunku (24'), o português Pedro Neto (36'), o inglês Levi Colwill (44') e o espanhol Marc Cucurella (78') deram uma certa tranquilidade aos seus torcedores diante de um time dos 'Saints' que se mostrou inoperante. E em contraste com a grande regularidade da temporada passada, o Aston Villa não consegue manter uma sequência mínima de vitórias. Quatro dias depois do triunfo sobre o Chelsea (2-1), os 'Villans' sofreram contra o Crystal Palace a pior derrota da temporada.

O mês de fevereiro foi desastroso para o time de Birmingham, com apenas cinco pontos conquistados em quinze em disputa no campeonato inglês. Com 45 gols sofridos, e apesar da presença do campeão mundial argentino Emiliano 'Dibu' Martínez no gol, o Aston Villa está apenas na décima colocação. Já o Crystal Palace conquistou a primeira vitória em seu estádio, Selhurst Park, em 2025.

Quem também viveu uma nova decepção foi o Bournemouth (7º), do técnico Andoni Iraola, que perdeu força nas últimas semanas e foi derrotado por 2 a 1 nesta terça-feira pelo Brighton. A 27ª rodada continua na quarta, com destaque para os jogos Nottingham Forest-Arsenal, Tottenham-City e Liverpool-Newcastle. --- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Inglês (horpario de Brasília) e classificação:

- Terça-feira: Wolverhampton - Fulham 1 - 2 Brighton - AFC Bournemouth 2 - 1