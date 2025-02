Casa Branca diz que mudará regras de acesso à imprensa

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, anunciou nesta terça-feira (25) uma mudança nas regras de acesso à imprensa, rompendo com um sistema que vigora há anos e é gerido pelos próprios meios de comunicação.

O "pool", o pequeno grupo de jornalistas com acesso privilegiado ao presidente, por exemplo no Salão Oval ou no avião presidencial, estará aberto a novos veículos, escolhidos desta vez pelo governo americano, e não pela Associação de Correspondentes da Casa Branca (WHCA, na sigla em inglês).