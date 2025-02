70 jihadistas do grupo Al Shabab morrem durante operação do exército na Somália, anuncia governo

Vinculados à Al Qaeda, os jihadistas do Al Shabab combatem há mais de 15 anos o governo federal da Somália, apoiado pela comunidade internacional, para instaurar uma versão rígida da lei islâmica no país, um dos mais pobres do mundo

Mais de 70 membros do grupo islamista radical Al Shabab morreram durante uma operação do exército, auxiliado pelas forças locais, no estado somali de Hirshabelle (centro-sul), anunciou, nesta terça-feira (25), o Ministério da Informação em um comunicado.

Vinculados à Al Qaeda, os jihadistas do Al Shabab combatem há mais de 15 anos o governo federal da Somália, apoiado pela comunidade internacional, para instaurar uma versão rígida da lei islâmica no país, um dos mais pobres do mundo.