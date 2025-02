Zelensky pede paz 'este ano' no terceiro aniversário da invasão russa

A Rússia disse que está disposta a negociar a guerra, mas só pararia de lutar quando um acordo de paz "fosse conveniente" para ela, e acusou a Europa de querer continuar com as hostilidades.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu nesta segunda-feira (24) uma "paz real e duradoura" para este ano, na presença de vários líderes estrangeiros aliados que viajaram a Kiev para reafirmar seu apoio à Ucrânia no terceiro aniversário da invasão russa.

Para marcar o aniversário do conflito e reafirmar seu apoio, vários líderes estrangeiros viajaram para Kiev nesta segunda-feira, incluindo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez.

Von der Leyen alertou que, apesar de ter iniciado negociações com os Estados Unidos sobre como acabar com o conflito, o objetivo do presidente russo, Vladimir Putin, "continua sendo a capitulação da Ucrânia".

Esta é a "crise mais central e transcendental para o futuro da Europa", declarou ela na cúpula, onde anunciou uma nova ajuda de 3,5 bilhões de euros (US$ 3,66 bilhões ou R$ 20,8 bilhões) para a Ucrânia.