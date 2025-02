Zelensky elogia 'resistência' ucraniana no terceiro aniversário da invasão russa

Para marcar o aniversário e reafirmar seu apoio, várias autoridades estrangeiras chegaram nesta segunda-feira a Kiev, incluindo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, também viajou à capital ucraniana, assim como líderes dos países bálticos e escandinavos.

O líder dos conservadores alemães, Friedrich Merz, que venceu as eleições parlamentares de domingo e deve formar o novo governo, pediu nesta segunda-feira que a Ucrânia seja incluída nas negociações para acabar com a guerra em seu território, no momento me que os Estados Unidos mantêm conversações diretas com a Rússia, sem a participação de Kiev.

"Para obter uma paz justa, o país atacado deve fazer parte das negociações de paz", afirmou, antes de destacar que a "Europa permanece firmemente ao lado da Ucrânia".

Merz destacou durante a campanha como "prioridade absoluta" a criação de uma "capacidade de defesa europeia autônoma" como alternativa à "Otan em sua forma atual".