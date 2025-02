Xi Jinping diz que China e Rússia são 'verdadeiros amigos' que 'se apoiam'

As negociações entre os governantes chinês e russo acontecem no momento em que vários líderes ocidentais se reúnem em Kiev para uma cúpula para reafirmar seu apoio à Ucrânia, no dia que marca três anos do início da invasão russa.

Também coincide com um contexto de recente e surpreendente reaproximação entre os Estados Unidos e a Rússia, que iniciaram conversações sobre suas relações bilaterais e sobre a guerra na Ucrânia.

O Kremlin afirmou que o presidente russo "informou" seu colega chinês sobre essas negociações e que este último "expressou seu apoio" à retomada deste diálogo e seu "desejo de apoiar a busca de uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia".