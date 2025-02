UE suspende parte das sanções contra setores cruciais da economia da Síria

"A UE tem como objetivo (...) facilitar as transações financeiras e bancárias associadas aos setores de energia e transporte para fins humanitários e de reconstrução", anunciou o bloco em um comunicado.

A União Europeia (UE) anunciou nesta segunda-feira (24) a suspensão das sanções que havia adotado contra os setores de energia, bancos e transportes da Síria, para apoiar uma "transição política inclusiva" no país.

As sanções haviam sido adotadas quando o governo na Síria estava nas mãos de Bashar al Assad, que foi deposto no final de 2024 após uma ofensiva relâmpago do grupo islamista Hayat Tahrir al Sham.