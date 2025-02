Trump nomeia podcaster como diretor-adjunto do FBI

Bongino, ex-policial de Nova York e agente do Serviço Secreto dos EUA, apresenta um popular podcast de direita e é um firme defensor de Trump, cujas posições ele apoiou com desinformação.

O presidente Donald Trump anunciou a nomeação do ex-policial e apresentador de podcast de direita Dan Bongino como vice-diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA.

“Ótima notícia para a aplicação da lei e da justiça dos EUA! Dan Bongino, um homem com incrível amor e paixão pelo nosso país, acaba de ser nomeado o próximo DIRETOR ADJUNTO DO FBI, pelo homem que será o melhor Diretor da história, Kash Patel”, disse Trump, usando letras maiúsculas, em sua plataforma Truth Social na noite de domingo.

Em 2022, ele foi “banido do YouTube e do serviço de anúncios do Google por divulgar informações erradas sobre a covid-19”, de acordo com a organização de vigilância Media Matters for America.

Em um episódio recente de seu podcast sobre a decisão de um juiz federal contra uma política do governo Trump, ele aconselhou o presidente republicano a “ignorar” as ordens do juiz.

O podcast homônimo de Bongino está entre os 20 melhores dos Estados Unidos em termos de audiência, de acordo com a Edison Research e a Podtrac.